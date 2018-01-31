Falcinelli: "Onorato di arrivare in una grande piazza come Firenze, ripagherò la fiducia"

Diego Falcinelli, nuovo attaccante della Fiorentina prelevato direttamente dal Sassuolo, si presenta ai nuovi tifosi viola. Questo il post pubblicato sul suo profilo Facebook ufficiale."Sono onorato d...

Diego Falcinelli, nuovo attaccante della Fiorentina prelevato direttamente dal Sassuolo, si presenta ai nuovi tifosi viola. Questo il post pubblicato sul suo profilo Facebook ufficiale.

"Sono onorato di arrivare in una grande piazza come Firenze e voglio ripagare la fiducia sul campo. Ringrazio il Sassuolo e saluto i miei ex compagni di squadra con un grande in bocca al lupo. Ringrazio la mia famiglia per starmi sempre vicino. E ringrazio soprattutto il mio procuratore, Patrick Bastianelli, per questa grande opportunità e per sostenermi sempre.

#df11

#acffiorentina

#forzaViola".