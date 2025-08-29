29 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:58

Falcinelli: "A Firenze ricordi bellissimi e delicati. Nicolussi ha un calcio impressionante, ottimo colpo"

Falcinelli: “A Firenze ricordi bellissimi e delicati. Nicolussi ha un calcio impressionante, ottimo colpo”

29 Agosto

L'ex attaccante della Fiorentina, tra le altre, Diego Falcinelli, ha parlato a Radio Bruno del suo passato in viola e della squadra attuale

L’ex attaccante della Fiorentina Diego Falcinelli è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, soffermandosi sia sui suoi ricordi in maglia viola sia sulle novità di mercato che riguardano la squadra di Pioli. Queste le sue parole:

A Firenze ricordo mesi bellissimi, ma anche momenti delicati. Posso solo parlare bene di uno come Pioli, l’ho avuto come tecnico sia a Sassuolo che in viola. La persona è quella che ti resta dentro, è straordinaria. E poi la carriera parla per lui”.

Su Nicolussi Caviglia ha aggiunto:

Non solo ci ho giocato insieme, eravamo anche compagni di stanza. Hans è un ragazzo d’oro e anche un ottimo giocatore, ha un calcio impressionante. Sono sicuro che la Fiorentina faccia un ottimo colpo con lui, è anche vero che passare da Venezia a Firenze rappresenta un dislivello importante. Ma ricordo la sua grande dedizione al lavoro, che sicuramente gli sarà rimasta e che lo aiuterà”.

Infine ha concluso sull’attacco della Fiorentina:

Piccoli le sue qualità le ha già dimostrate. Mi è piaciuto molto ultimamente e mi piace l’attacco della Fiorentina. Davanti sono in tanti a giocarsi il posto, è un ambiente che può portarti solo a crescere”.

