Falcinelli è viola: prestito di 18 mesi con diritto di riscatto, le cifre dell'affare...

Diego Falcinelli, ormai ex attaccante del Sassuolo, sarà il sostituto di Khouma El Babacar. Il classe '92 è stato infatti prelevato dalla Fiorentina nel corso delle ultime ore di mercato e, un pò alla...

A cura di Redazione Labaroviola 31 gennaio 2018 19:02

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