Falcinelli è viola: prestito di 18 mesi con diritto di riscatto, le cifre dell'affare...
Diego Falcinelli, ormai ex attaccante del Sassuolo, sarà il sostituto di Khouma El Babacar. Il classe '92 è stato infatti prelevato dalla Fiorentina nel corso delle ultime ore di mercato e, un pò alla...
Diego Falcinelli, ormai ex attaccante del Sassuolo, sarà il sostituto di Khouma El Babacar. Il classe '92 è stato infatti prelevato dalla Fiorentina nel corso delle ultime ore di mercato e, un pò alla volta, stanno emergendo anche le prime indiscrezioni circa la tipologia di contratto che lo legherà alla società gigliata. Falcinelli si trasferirà a Firenze con la formula del prestito, fissato a 18 mesi, al termine del quale potrà essere esercitato il diritto di riscatto. Il prezzo, stando a quanto appreso, si aggirerebbe attorno agli 8 milioni di euro.