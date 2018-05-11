Calciomercato360: Occasione Torres. Ma l'operazione è davvero percorribile?

Secondo quello che riporta Calciomercato360 la Fiorentina è alla ricerca di un attaccante da alternare a Simeone nella prossima stagione, visto che Diego Falcinelli lascerà molto probabilmente Firenze...

Secondo quello che riporta Calciomercato360 la Fiorentina è alla ricerca di un attaccante da alternare a Simeone nella prossima stagione, visto che Diego Falcinelli lascerà molto probabilmente Firenze.

Il nome nuovo che starebbe stuzzicando la dirigenza viola è quello di Fernando Torres. L’attaccante spagnolo è in scadenza di contratto con l'Atletico e potrebbe essere acquistato a parametro zero.L’ex punta di Chelsea e Liverpool non ha ancora intenzione di trasferirsi in America o in Cina ed è alla ricerca di un’ultima grande sfida per la sua carriera.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l'ipotesi però è abbastanza irrealistica. I motivi sono principalmente due: il primo è che il giocatore che si trova in età avanzata e vorrebbe un contratto di almeno 2-3 anni cosa che non è disposto ad offrire Corvino. Il secondo motivo è l'ingaggio, infatti il giocatore percepisce circa 4 milioni di euro annui e la cifra non è minimamente avvicinabile da parte della Fiorentina