Ripa: "Falcinelli è un buon colpo. Babacar? Non è mai riuscito a fare il salto di qualità"

Roberto Ripa è intervenuto di fronte alle telecamere di Sportitalia: "Lo scambio Babacar-Falcinelli? Penso sia stata un’operazione che accontenta tutti. Baba da tempo non trovava continuità e spazio"....

Roberto Ripa è intervenuto di fronte alle telecamere di Sportitalia: "Lo scambio Babacar-Falcinelli? Penso sia stata un’operazione che accontenta tutti. Baba da tempo non trovava continuità e spazio".

Prosegue proprio sul nuovo attaccante della Fiorentina: "Falcinelli è un buon colpo per la Fiorentina: l’anno scorso ha salvato da solo il Crotone, facendo tanti gol. Può far bene".

E su Babacar: "I numeri parlano in favore di Baba, ma quando negli anni è stato chiamato a fare un salto di qualità ha sempre stentato. Non è mai riuscito a fare il salto definitivo, quindi vediamo se adesso che potrà giocare con continuità se ci riuscirà".

Spende alcune parole anche per Chiesa: "Chiesa sta continuando a crescere, anno dopo anno. Doveva riconfermarsi e sta facendo molto bene. Le quotazioni che girano ci stanno, in questo mercato drogato. Penso debba fare almeno un altro anno a Firenze per consacrarsi a grandi livelli".

Conclude sul mercato: "Serviva un centrocampista alla Fiorentina, è arrivato Dabo, Falcinelli-Baba è un buono scambio. Per essere gennaio, per me è un buon mercato quello viola".