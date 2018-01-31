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Ciccio Graziani: "Scambio Babacar-Falcinelli, ci guadagna la Fiorentina e vi spiego il perché"

Ciccio Graziani ha parlato dello scambio Babacar-Falcinelli a Radio Bruno: “Lo scambio Babacar-Falcinelli ha accontentato tutti, perché la Fiorentina non ha mai creduto nel senegalese, se non in pochi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 gennaio 2018 15:42
Ciccio Graziani: "Scambio Babacar-Falcinelli, ci guadagna la Fiorentina e vi spiego il perché" -
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Ciccio Graziani ha parlato dello scambio Babacar-Falcinelli a Radio Bruno: “Lo scambio Babacar-Falcinelli ha accontentato tutti, perché la Fiorentina non ha mai creduto nel senegalese, se non in pochissime occasioni, e Falcinelli è un buon giocatore. E' la società viola, che ha preso anche dei soldi, che ha tratto i maggiori vantaggi dall’operazione. Il Sassuolo, da parte sua, ha preso un giocatore bravo. Per Babacar è la scelta giusta, più volte gli ho detto di lasciare Firenze per andare a vivere un’esperienza diversa".

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