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Stadio, un titolo che forse non piacerà a Simeone. Il quotidiano fa una richiesta a Falcinelli...

"Falcinelli facci i gol", questo è il titolo di questa mattina de Il Corriere dello Sport - Stadio. Nell'ultimo giorno di calciomercato, infatti, la Fiorentina ha preso la punta dal Sassuolo cedendo B...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 febbraio 2018 09:40
Stadio, un titolo che forse non piacerà a Simeone. Il quotidiano fa una richiesta a Falcinelli... -
Rassegna Stampa
Falcinelli
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"Falcinelli facci i gol", questo è il titolo di questa mattina de Il Corriere dello Sport - Stadio. Nell'ultimo giorno di calciomercato, infatti, la Fiorentina ha preso la punta dal Sassuolo cedendo Babacar e dando così benzina all'attacco viola, non proprio impeccabile negli ultimi incontri di campionato.

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