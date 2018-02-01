Stadio, un titolo che forse non piacerà a Simeone. Il quotidiano fa una richiesta a Falcinelli...
"Falcinelli facci i gol", questo è il titolo di questa mattina de Il Corriere dello Sport - Stadio. Nell'ultimo giorno di calciomercato, infatti, la Fiorentina ha preso la punta dal Sassuolo cedendo B...
A cura di Redazione Labaroviola
01 febbraio 2018 09:40
"Falcinelli facci i gol", questo è il titolo di questa mattina de Il Corriere dello Sport - Stadio. Nell'ultimo giorno di calciomercato, infatti, la Fiorentina ha preso la punta dal Sassuolo cedendo Babacar e dando così benzina all'attacco viola, non proprio impeccabile negli ultimi incontri di campionato.