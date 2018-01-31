Visite mediche e un "Forza Viola", la prima giornata a Firenze di Diego Falcinelli
Diego Falcinelli si trova adesso all'interno del centro sportivo della Fiorentina per la firma sul suo nuovo contratto. Il calciatore classe 91 ha svolto alle 17 le visite mediche di rito alla clinica...
A cura di Redazione Labaroviola
31 gennaio 2018 17:56
Diego Falcinelli si trova adesso all'interno del centro sportivo della Fiorentina per la firma sul suo nuovo contratto. Il calciatore classe 91 ha svolto alle 17 le visite mediche di rito alla clinica fiorentina di Careggi, le sue uniche parole sono state "Forza Viola". Si attende l'ufficialità da parte del club viola del suo trasferimento.