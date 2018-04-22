Più capitani che tiri in porta ieri. E il cambio Bruno Gaspar per Chiesa è inspiegabile

Nella Fiorentina i capitani sono stati più numerosi dei tiri in porta ieri nella partita di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Prima Saponara, poi Chiesa, infine Benassi. Tre capitani che hanno dimostr...

Nella Fiorentina i capitani sono stati più numerosi dei tiri in porta ieri nella partita di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Prima Saponara, poi Chiesa, infine Benassi. Tre capitani che hanno dimostrato poca consistenza, anche se togliere Chiesa per mettere Bruno Gaspar è una mossa sempre discutibile. Così riporta questa mattina il Corriere fiorentino.