Nazione: Simeone-Falcinelli, l'idea giusta per battere il Chievo. Dabo al posto di Badelj in mezzo...
"L'idea giusta", titola così oggi il QS-La Nazione. Oggi c'è Fiorentina-Chievo e Pioli pensa a Falcinelli in coppia con Simeone per ovviare alla sterilità offensiva di una squadra che costruisce, m...
A cura di Redazione Labaroviola
25 febbraio 2018 12:32
"L'idea giusta", titola così oggi il QS-La Nazione. Oggi c'è Fiorentina-Chievo e Pioli pensa a Falcinelli in coppia con Simeone per ovviare alla sterilità offensiva di una squadra che costruisce, ma non finalizza come dovrebbe. A centrocampo, invece, si dovrebbe finalmente vedere titolare Dabo.