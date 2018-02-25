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Nazione: Simeone-Falcinelli, l'idea giusta per battere il Chievo. Dabo al posto di Badelj in mezzo...

"L'idea giusta",  titola così oggi  il QS-La Nazione. Oggi  c'è Fiorentina-Chievo e Pioli pensa a Falcinelli in coppia con Simeone per ovviare alla sterilità offensiva di una squadra che costruisce, m...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 febbraio 2018 12:32
Nazione: Simeone-Falcinelli, l'idea giusta per battere il Chievo. Dabo al posto di Badelj in mezzo... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Badelj
Simeone
Falcinelli
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"L'idea giusta",  titola così oggi  il QS-La Nazione. Oggi  c'è Fiorentina-Chievo e Pioli pensa a Falcinelli in coppia con Simeone per ovviare alla sterilità offensiva di una squadra che costruisce, ma non finalizza come dovrebbe. A centrocampo, invece, si dovrebbe finalmente vedere titolare Dabo.

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