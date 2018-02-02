Bonato: "Babacar non si è mai espresso al massimo. Falcinelli? Una bella opportunità"

Nereo Bonato è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Il colpo più importante l'ha fatto il Sassuolo prendendo Babacar che adesso deve dimostrare le sue qualità in una realtà perfetta per lui, sia pe...

Nereo Bonato è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Il colpo più importante l'ha fatto il Sassuolo prendendo Babacar che adesso deve dimostrare le sue qualità in una realtà perfetta per lui, sia per il modulo che per l'ambiente. Ci sono tutti gli ingredienti per fare bene. Parliamo di un attaccante che ha sempre avuto qualità ma non è mai riuscito a esprimersi al massimo".

Prosegue su Falcinelli: "Dall'altra parte credo che per Falcinelli sia una bella opportunità e Pioli potrà passare anche al 4-3-1-2 avendo dunque una possibilità in più. Il neo viola con un altro attaccante vicino può fare molto bene, sia con Simeone che con Thereau".