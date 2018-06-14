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Falcinelli pronto a fare le valigie, nel suo futuro c'è il Cagliari. La situazione...

Diego Falcinelli è uno dei giocatori destinati a lasciare la Fiorentina. L'attaccante classe '91, arrivato in viola nel corso del mercato di riparazione, non ha convinto e per tanto sembra aver già pr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 giugno 2018 13:24
Falcinelli pronto a fare le valigie, nel suo futuro c'è il Cagliari. La situazione... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Diego Falcinelli è uno dei giocatori destinati a lasciare la Fiorentina. L'attaccante classe '91, arrivato in viola nel corso del mercato di riparazione, non ha convinto e per tanto sembra aver già preparato le valigie... In attesa di trovare una nuova destinazione.

Destinazione che, stando alle indiscrezioni, potrebbe essere definita a breve. Infatti, secondo quanto riportato da SardegnaSport.com, pare che il Cagliari, grazie alla mediazione del presidente Tommaso Giulini e del direttore sportivo Marcello Carli, abbia già manifestato alla società gigliata la volontà di trattare il trasferimento del giocatore.

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