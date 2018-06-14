Falcinelli pronto a fare le valigie, nel suo futuro c'è il Cagliari. La situazione...

Diego Falcinelli è uno dei giocatori destinati a lasciare la Fiorentina. L'attaccante classe '91, arrivato in viola nel corso del mercato di riparazione, non ha convinto e per tanto sembra aver già pr...

A cura di Redazione Labaroviola 14 giugno 2018 13:24

Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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