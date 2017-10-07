Torino, vice-Belotti cercasi. Fra i preferiti anche il viola Babacar, ormai ai margini della rosa...

Il recente infortunio di Belotti ha evidenziato la carenza di alternative nel reparto offensivo del Torino, per questa ragione la società di Urbano Cairo si sta già muovendo in vista del mercato di ri...

Il recente infortunio di Belotti ha evidenziato la carenza di alternative nel reparto offensivo del Torino, per questa ragione la società di Urbano Cairo si sta già muovendo in vista del mercato di riparazione. Secondo quanto rivela Tuttosport infatti, i granata starebbero seguendo da vicino il polacco Lukasz Teodorczyk, attaccante dell'Anderlecht che ha fatto molto bene nella stagione passata. Nel mirino anche Diego Falcinelli del Sassuolo, che sta facendo fatica ad imporsi in neroverde. Sullo sfondo anche El Khouma Babacar, scontento alla Fiorentina e poco impiegato da mister Pioli in queste prime giornate di campionato.