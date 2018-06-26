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Sky Sport, scambio tra Sassuolo e Bologna: Falcinelli per Di Francesco

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Diego Falcinelli militante in viola da Gennaio a Giugno potrebbe finire al Bologna dove in uno scambio con il Sassuolo si incrocerebbe sulla Via Emilia con Di Fr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 giugno 2018 18:26
Sky Sport, scambio tra Sassuolo e Bologna: Falcinelli per Di Francesco - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Falcinelli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Falcinelli
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Secondo quanto riportato da Sky Sport, Diego Falcinelli militante in viola da Gennaio a Giugno potrebbe finire al Bologna dove in uno scambio con il Sassuolo si incrocerebbe sulla Via Emilia con Di Francesco. A breve dovrebbe esserci il fatidico sì.

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