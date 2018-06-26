Sky Sport, scambio tra Sassuolo e Bologna: Falcinelli per Di Francesco
Secondo quanto riportato da Sky Sport, Diego Falcinelli militante in viola da Gennaio a Giugno potrebbe finire al Bologna dove in uno scambio con il Sassuolo si incrocerebbe sulla Via Emilia con Di Fr...
A cura di Redazione Labaroviola
26 giugno 2018 18:26
Secondo quanto riportato da Sky Sport, Diego Falcinelli militante in viola da Gennaio a Giugno potrebbe finire al Bologna dove in uno scambio con il Sassuolo si incrocerebbe sulla Via Emilia con Di Francesco. A breve dovrebbe esserci il fatidico sì.