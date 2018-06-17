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Nazione, Falcinelli via prima del 2019. Thereau possibile pedina di scambio con la Spal

Thereau e Falcinelli sono vicini a chiudere anzitenpo la loro esperienza in viola. L’attaccante italiano potrebbe tornare al Sassuolo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 giugno 2018 10:02
Nazione, Falcinelli via prima del 2019. Thereau possibile pedina di scambio con la Spal - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
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Thereau e Falcinelli sono vicini a chiudere anzitenpo la loro esperienza in viola. L’attaccante italiano potrebbe tornare al Sassuolo prima del previsto rispetto a giugno 2019, data di scadenza del prestito. Il francese può invece diventare un importante pedina di scambio con la Spal per arrivare a uno degli obiettivi (Grassi, Lazzari, Viviani). La decisiono per Therou peró spetta a Pioli

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