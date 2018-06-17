Nazione, Falcinelli via prima del 2019. Thereau possibile pedina di scambio con la Spal
Thereau e Falcinelli sono vicini a chiudere anzitenpo la loro esperienza in viola. L’attaccante italiano potrebbe tornare al Sassuolo
A cura di Redazione Labaroviola
17 giugno 2018 10:02
Thereau e Falcinelli sono vicini a chiudere anzitenpo la loro esperienza in viola. L’attaccante italiano potrebbe tornare al Sassuolo prima del previsto rispetto a giugno 2019, data di scadenza del prestito. Il francese può invece diventare un importante pedina di scambio con la Spal per arrivare a uno degli obiettivi (Grassi, Lazzari, Viviani). La decisiono per Therou peró spetta a Pioli