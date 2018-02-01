Falcinelli: "Non si può dire di no alla Fiorentina. Sono in un top club, è l’occasione della vita"

Oggi, nella sala stampa dello stadio "Artemio Franchi", è il giorno della presentazione ufficiale di Bryan Dabo e Diego Falcinelli. Presenti, oltre ai due nuovi acquisti, anche Pantaleo Corvino e Carl...

Oggi, nella sala stampa dello stadio "Artemio Franchi", è il giorno della presentazione ufficiale di Bryan Dabo e Diego Falcinelli. Presenti, oltre ai due nuovi acquisti, anche Pantaleo Corvino e Carlos Freitas.

Il primo a prendere la parola è stato Diego Falcinelli: "Sicuramente ho trovato delle difficoltà a Sassuolo in questi primi sei mesi. Pensavamo di fare un altro campionato ma abbiano trovato delle difficoltà, sulle quali ha inciso anche il cambio in panchina. Ci siamo ritrovati con delle idee nuove dopo cinque anni con Di Francesco".

Prosegue sui suoi obiettivi personali: "Voglio tornare sui livelli di Crotone e voglio dare il massimo. Sono contento di essere in una piazza così importante e gloriosa. Sono consapevole della situazione alla quale vado incontro e ce la metterò tutta per guadagnarmi il mio spazio. La squadra viene prima di tutto. Son convinto che possiamo fare bene. Questa squadra può ambire a traguardi importanti come ad esempio risalire le posizioni di classifica".

E sul suo impiego in campo: "Preferisco giocare accanto ad un altro attaccante, sono un attaccante di movimento e non mi piace molto stare fermo in area ad aspettare la palla. A Sassuolo mi sono ritrovato a giocare da unica punta e ho fatto un po più di fatica".

Spende alcune parole anche per il nuovo allenatore: "Ho già lavorato con Pioli ed oltre ad essere un grande allenatore è anche una grande persona. Siamo molto felici di esserci ritrovati. Dobbiamo ritrovare entusiasmo".

E per la situazione della squadra: "Quando abbiamo affrontato la Fiorentina sono rimasto impressionato dalla sua qualità e dalla sua fisicità. È un anno di transizione nel corso del quale sono stati inseriti tanti giocatori nuovi e tanti giovani con poca esperienza. La Fiorentina ha un grande gruppo e tanta qualità, potrebbe fare di più ma per me resta una delle migliore squadre del campionato. Serve più costanza".

Si sofferma poi sui motivi che lo hanno indotto a scegliere proprio la Fiorentina: "Non si può non accettare la chiamata della Fiorentina, per me è l’occasione della vita. Sono arrivato in un top club e devo giocarmi tutte le mie chances. Potrò sbagliare qualche stop o qualche gol ma la mia maglia sarà sempre sudata alla fine della partita".

E sul numero di maglia: "Ho scelto lo stesso numero che avevo nella scorsa stagione, l’ho scelto perché mi ha portato fortuna".

Conclude con un pensiero sullo scambio Babacar-Falcinelli: "Lo scambio con Babacar? A Sassuolo avevo trovato il mio spazio e giocavo molto. Io ci ho guadagnato perché ho fatto il salto di qualità che tanto attendevo, ora spetta a me. Baba a Sassuolo vivrà con meno pressione".

Gianmarco Biagioni