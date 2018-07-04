Ufficiale Falcinelli passa dal Sassuolo al Bologna a titolo definitivo
Rimare dunque in Emilia Romagna l’attaccante Diego Falcinelli, giocatore che ha trascorso 6 mesi in viola da Gennaio a Giugno. Passa a titolo definitivo dal Sassuolo al Bologna. A comunicarlo la squad...
A cura di Redazione Labaroviola
04 luglio 2018 20:25
Rimare dunque in Emilia Romagna l’attaccante Diego Falcinelli, giocatore che ha trascorso 6 mesi in viola da Gennaio a Giugno. Passa a titolo definitivo dal Sassuolo al Bologna. A comunicarlo la squadra neroverde sul proprio sito ufficiale.