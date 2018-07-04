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Ufficiale Falcinelli passa dal Sassuolo al Bologna a titolo definitivo

Rimare dunque in Emilia Romagna l’attaccante Diego Falcinelli, giocatore che ha trascorso 6 mesi in viola da Gennaio a Giugno. Passa a titolo definitivo dal Sassuolo al Bologna. A comunicarlo la squad...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 luglio 2018 20:25
Ufficiale Falcinelli passa dal Sassuolo al Bologna a titolo definitivo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Falcinelli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Falcinelli
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Rimare dunque in Emilia Romagna l’attaccante Diego Falcinelli, giocatore che ha trascorso 6 mesi in viola da Gennaio a Giugno. Passa a titolo definitivo dal Sassuolo al Bologna. A comunicarlo la squadra neroverde sul proprio sito ufficiale.

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