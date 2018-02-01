Bastianelli: "Falcinelli è nell'ambiente ideale, a Firenze tirerà fuori il meglio di sè"

Patrick Bastianelli, l'operatore di mercato protagonista dell'operazione Babacar-Falcinelli sull'asse Firenze-Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoMercatoWeb: "Quella di Falcinelli alla...

Patrick Bastianelli, l'operatore di mercato protagonista dell'operazione Babacar-Falcinelli sull'asse Firenze-Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoMercatoWeb: "Quella di Falcinelli alla Fiorentina è stata una bella trattativa, come sempre nata da una intuizione e chiusa per la bravura e determinazione di Carnevali, Angelozzi e Corvino".

Prosegue su Falcinelli: "Diego Falcinelli, trova l'ambiente e la piazza ideale per lui, in un ambiente caldo e passionale come quello di Firenze saprà esaltarsi e tirare fuori il meglio di se. Nell'ultima stagione è stato protagonista con 13 goal venendo convocato anche in nazionale maggiore".

E sul suo rapporto con il nuovo allenatore: "Pioli l'ha già allenato al Sassuolo? Sì, infatti Diego trova un allenatore bravo e preparato come Pioli che lo ha già avuto a Sassuolo, quando Diego era all'inizio della sua carriera. E ora il suo obiettivo è rimanere alla Fiorentina il più a lungo possibile e lavorerà sul campo giorno dopo giorno per questo e per farsi trovare pronto".

Spende alcune parole anche per Babacar: "Anche Babacar cambia maglia? Troverà a Sassuolo l'ambiente ideale per trovare la continuità di cui ha bisogno. Farà sicuramente bene".