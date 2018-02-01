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Babacar-Falcinelli: prestiti ma con formule molto diverse, i dettagli dell'operazione...

Uno scambio concretizzatosi negli ultimi due giorni di mercato. Babacar al Sassuolo, Falcinelli alla Fiorentina. Scambio di prestiti, ma con doverose precisazioni. Il senegalese si trasferisce in nero...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 febbraio 2018 12:54
Babacar-Falcinelli: prestiti ma con formule molto diverse, i dettagli dell'operazione... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Babacar
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Babacar
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Uno scambio concretizzatosi negli ultimi due giorni di mercato. Babacar al Sassuolo, Falcinelli alla Fiorentina. Scambio di prestiti, ma con doverose precisazioni. Il senegalese si trasferisce in neroverde con la formula del prestito oneroso da 2,5 milioni di euro con obbligo di riscatto a 6,5 milioni; l'italiano arriva a Firenze in prestito per diciotto mesi con diritto di riscatto fissato a 8 milioni.

Fonte: calciomercato.com

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