Corriere Fiorentino, per tenere il gruppo attuale servono circa 30 milioni. Falcinelli e Gil Dias...

Sulle pagine de Il Corriere Fiorentino, viene analizzata la situazione dei riscatti per la Fiorentina. I riscatti obbligatori riguardano Biraghi, Laurini e Saponara, ai quali si aggiungeranno quello d...

Sulle pagine de Il Corriere Fiorentino, viene analizzata la situazione dei riscatti per la Fiorentina. I riscatti obbligatori riguardano Biraghi, Laurini e Saponara, ai quali si aggiungeranno quello di Pezzella per 9.5 milioni di euro. A questi 21 milioni potrebbero sommarsi i 6 milioni per Sportiello che con il suo rendimento in crescita sta soddisfando la società e Pioli, altri 2.7 milioni per Lo Faso dal Palermo.

Altre valutazioni sono previste per Gil Dias e Falcinelli che sono in prestito fino a giugno 2019. Da tenere sott'occhio anche Badelj che potrebbe rimanere. L'offerta dell'ingaggio è pronta, ed i compagni lo vorrebbero ancora come capitano senza però mettere fretta al croato.