Serena: "Falcinelli è inferiore a Babacar, servono più palloni per gli attaccanti"

Aldo Serena è intervenuto ai microfoni di Lady Radio: "Serve più continuità nel gioco e maggiori rifornimenti agli attaccanti. Non scordiamoci però che è un'annata di ricostruzione. Pioli ha reso i re...

Aldo Serena è intervenuto ai microfoni di Lady Radio: "Serve più continuità nel gioco e maggiori rifornimenti agli attaccanti. Non scordiamoci però che è un'annata di ricostruzione. Pioli ha reso i reparti coesi e questo si è visto anche contro la Juve nonostante siano state create poche occasioni, per merito dei bianconeri".

Prosegue sempre sugli attaccanti viola: "Thereau dovrebbe accentrarsi di più, così come Chiesa: i due devono dialogare maggiormente con Simeone, che ha una buona tecnica ma deve lavorare maggiormente di sponda per i suoi compagni di reparto".

E su Babacar: "Babacar non mi è mai dispiaciuto, l'ho sempre seguito con un certo interesse. So che il ragazzo aveva un ingaggio elevato e voleva più spazio ma Falcinelli secondo me, pur essendo generoso e abbia buona presenza fisica, gli è inferiore per qualità. Nella mia classifica parte sotto".