Labaro Viola

Notizie Serena Fiorentina

"Vanoli è un bell'allenatore, va confermato perché sta portando la Fiorentina alla salvezza"

10 aprile 2026 14:15

Serena: "Per un mancino è difficile adattarsi a destra, Parisi si è sacrificato e ora ha cambiato marcia"

16 febbraio 2026 21:33

Serena: "La retroguardia della Fiorentina è troppo fragile, Rugani darà equilibrio ed esperienza"

12 febbraio 2026 15:59

Serena propone Piccoli alla Roma: “Perfetto per Gasperini, farei un tentativo al ribasso”

19 dicembre 2025 16:43

Serena: "Dzeko sorpreso dai fischi? In una situazione del genere qualsiasi tifoseria reagirebbe"

28 novembre 2025 15:14

Serena: "Vanoli sa che non c'è più tempo. La società Viola non aiuta, ma Paolo già a Torino ha pagato colpe non sue"

08 novembre 2025 14:27

Serena: "Kean e Retegui funzionano alla grande, sono come la coppia granata Pulici-Graziani"

11 ottobre 2025 13:32

Serena: “Non esiste un modulo vincente ma l’importante è avere un’identità precisa”

03 settembre 2025 15:58

Serena: "La Fiorentina rivelazione?, mi sto un pò ricredendo. Gudmundsson può cambiare tanto"

16 settembre 2024 14:41

Serena: "Prendere solo Kean non è sufficiente. Fino ad ora ha vissuto di rendita, ora deve dimostrare"

11 luglio 2024 15:47

Serena: "Parisi? Un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere. Le grandi squadre si vedono dalla difesa"

27 gennaio 2024 18:55

Serena: "Per la Fiorentina è il momento di alzare un trofeo. Tutta Firenze spingerà i viola all'Olimpico"

24 maggio 2023 17:40

Serena esalta Biraghi: "Giocatore di assoluto livello. Ha tutto, garantisce qualità e quantità"

07 aprile 2023 17:30

"Italiano uno dei migliori allenatori in circolazione. Vlahovic? Impossibile rifiutare la Juventus"

10 marzo 2022 18:08

Serena: "Batistuta-Vlahovic? Presto per i paragoni, ma ha grande cultura del lavoro. Colpito dalla sua fame"

04 settembre 2021 14:48

Serena: "Pensavo che la viola potesse essere tra le sorprese della Serie A"

20 dicembre 2020 20:18

Serena: "Che tristezza vedere viola e Samp nelle zone basse. La proprietà viola.."

08 gennaio 2020 08:27

Il sogno nascosto di Serena: "Vorrei allenare la Fiorentina, sono legatissimo alla città e la gente è speciale"

10 marzo 2018 15:06

Serena: "Falcinelli è inferiore a Babacar, servono più palloni per gli attaccanti"

13 febbraio 2018 16:13

Serena: "Simeone investimento importante, deve essere più generoso. Babacar può fare bene con il nuovo modulo"

24 ottobre 2017 15:37

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