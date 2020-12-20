Serena: "Pensavo che la viola potesse essere tra le sorprese della Serie A"

Serena ha parlato della situazione della Fiorentina in campionato.

L'ex calciatore della Fiorentina, Michele Serena, è intervenuto su Radio Music Television.

Queste le sue dichiarazioni: "Sono deluso perché pensavo la squadra potesse essere tra le sorprese della A avendo un centrocampo tra i più forti e di qualità. Sono consapevole che sia difficile uscire da questa situazione mi rende perplesso. Ci vorrebbe qualche segnale, qualche risultato che riesca a dare la scossa, ma questa classifica non rispecchia la qualità della Fiorentina. Chiesa? Alla Fiorentina aveva altre responsabilità, alla Juventus ne ha meno, però lui può imporsi malgrado tutte le difficoltà del caso".

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