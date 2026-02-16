16 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 21:35

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Serena: “Per un mancino è difficile adattarsi a destra, Parisi si è sacrificato e ora ha cambiato marcia”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.02.2025, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

16 Febbraio · 21:33

Aggiornamento: 16 Febbraio 2026 · 21:35

L'apprezzamento di Michele Serena sul rendimento in crescita di Fabiano Parisi che sta diventando un Jolly difensivo interessante per Vanoli

L’allenatore ed ex calciatore della Fiorentina, Michele Serena ha parlato ai microfoni de Il Pentasport di Radio Bruno. Il sorprendente successo dei viola a Como che da fiducia ai ragazzi di Vanoli in vista del finale di stagione come si evince dalle parole di Serena:

“Bene così, anche perché è una grande vittoria maturata in un campo difficile. Onestamente, loro avevano anche giocato in Coppa Italia, ma poco importa. Penso che anche in ottica futura la Fiorentina potrebbe dare continuità alla vittoria di sabato e mettere punti importanti in cascina“.

Su Parisi:
Ultimamente ha cambiato marcia. Per un mancino puro adattarsi a destra è sicuramente più difficile, e per questo va dato ulteriore merito al ragazzo che si è sacrificato. Adesso, con l’arrivo di Solomon, credo che vedremo Parisi nel suo ruolo naturale, sul laterale sinistro”.

 

