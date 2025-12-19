19 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:30

Serena propone Piccoli alla Roma: “Perfetto per Gasperini, farei un tentativo al ribasso”

Serena propone Piccoli alla Roma: "Perfetto per Gasperini, farei un tentativo al ribasso"

Redazione

19 Dicembre · 16:43

Aggiornamento: 19 Dicembre 2025 · 16:52

ACF FiorentinapiccoliRomaSerena

di

L’ex calciatore si è espresso su Piccoli, consigliandolo alla Roma di Gasperini via X in quanto attaccante fisico e veloce

L’ex attaccante della Juventus, tra le altre, Aldo Serena ha affidato al suo canale un consiglio di mercato indirizzato alla Roma di Gasperini che riguarda anche la Fiorentina. L’opinionista, infatti, ha scritto di vedere bene Roberto Piccoli in giallorosso, nonché l’acquisto più caro della storia viola.

