Serena propone Piccoli alla Roma: “Perfetto per Gasperini, farei un tentativo al ribasso”

L’ex attaccante della Juventus, tra le altre, Aldo Serena ha affidato al suo canale X un consiglio di mercato indirizzato alla Roma di Gasperini che riguarda anche la Fiorentina. L’opinionista, infatti, ha scritto di vedere bene Roberto Piccoli in giallorosso, nonché l’acquisto più caro della storia viola.

Consigli per gli acquisti ( non richiesti ). Per il gioco di Gasperini, un centravanti fisico, abbastanza veloce e resistente: Roberto Piccoli. La Viola non vorrà cederlo, ma un tentativo al ribasso fossi la #ASRoma lo farei. pic.twitter.com/pOG5mzHIQ1

— Aldo Serena (@Aldito11) December 18, 2025