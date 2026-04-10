“Vanoli è un bell’allenatore, va confermato perché sta portando la Fiorentina alla salvezza”

A TMW Radio è intervenuto l’ex giocatore viola Michele Serena per parlare di Fiorentina: “La squadra non è ancora salva e questa corsa non si risolve a breve perché la Fiorentina se la lotterà fino in fondo con le altre concorrenti, gli ultimi risultati sono stati buoni ma ancora l’attenzione va tenuta in alto.”

Su Vanoli: “La Fiorentina è un’ottima squadra, a volte capitano delle annate storte e non sai perché, lui è subentrato in una situazione difficile e comunque sta portando la nave in porto. A me piace e lo stimo, penso vada riconfermato per la prossima stagione.”