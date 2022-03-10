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"Italiano uno dei migliori allenatori in circolazione. Vlahovic? Impossibile rifiutare la Juventus"

Le parole di Michele Serena su mister Vincenzo Italiano e Dusan Vlahovic ai microfoni di calcioinpillole.com

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 marzo 2022 18:08
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Michele Serena: "Entrare in Champions sarà fondamentale per i piani della Juve" - Passione del Calcio

Michele Serena, ex difensore Viola, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di calcioinpillole.com per commentare il lavoro svolto da mister Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina. Ecco le sue parole: "Non ho dubbi, Italiano è uno dei migliori allenatori da qualche anno. Ha fatto ottime cose in Serie A, B e C. Anche se questo è il suo primo anno su un grande club, il suo rendimento non è una sorpresa. Vlahovic? Trovatemi un giocatore che dica no alla Juventus. Dusan ha fatto un miglioramento, un salto in avanti".

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