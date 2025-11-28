Serena: "Dzeko sorpreso dai fischi? In una situazione del genere qualsiasi tifoseria reagirebbe"

L'ex difensore Viola, Michele Serena, risponde alle dichiarazioni fatte da Dzeko dopo la sconfitta contro l'AEK Atene

Oggi durante il Pentasport di Radio Bruno, Michele Serena, ex difensore viola, ha fatto il suo intervento circa la sconfitta casalinga di ieri contro l'AEK Atene: "Ho sentito le parole pre partita di Vanoli e anche lui si aspettava di vedere una crescita. Invece è stata una sconfitta, proprio perché è mancata questa continuità nel miglioramento. Ho sentito parlare di possibile ritiro: se si tratta di qualcosa di punitivo sono completamente contrario".

Sulle parole di Dzeko: "In qualsiasi piazza i tifosi reagirebbero così davanti ad una situazione del genere. In questo momento la maglia pesa il doppio, ma vi assicuro che la gente di Firenze capisce quando i giocatori danno tutto in campo. Vanoli sa lavorare bene quando ci sono delle difficoltà".