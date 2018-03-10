Il sogno nascosto di Serena: "Vorrei allenare la Fiorentina, sono legatissimo alla città e la gente è speciale"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Michele Serena rivelato una sua profonda ambizione: "Quale mia ex squadra vorrei allenare? La Fiorentina. E lo dico nonostante fossi fin da piccolo un tifos...

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Michele Serena rivelato una sua profonda ambizione: "Quale mia ex squadra vorrei allenare? La Fiorentina. E lo dico nonostante fossi fin da piccolo un tifoso dell’Inter, ma è un ambiente dove ci sono troppi casini (ride, ndr). A Firenze sono rimasto legatissimo, ho un figlio che è nato lì e la gente è speciale. Lo hanno dimostrato anche in questi giorni con la tragedia di Astori, ma non avevo dubbi perché i fiorentini hanno una marcia in più".