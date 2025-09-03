Serena: “Non esiste un modulo vincente ma l’importante è avere un’identità precisa”

L’ex difensore della Fiorentina, Michele Serena, è intervenuto ai microfoni di “Viola Amore Mio”, trasmissione in onda su Radio FirenzeViola, per commentare la situazione attuale della squadra gigliata:

“Rispetto agli anni passati – ha dichiarato – la Fiorentina ha fatto diversi movimenti sul mercato ed è senza dubbio una squadra più completa. Ha più soluzioni, anche in confronto a quella che era la rosa di Palladino”.

In molti chiedono a gran voce un modulo 3-5-2: è davvero questa la chiave del successo?

“Non credo esista un modulo vincente in assoluto – ha spiegato Serena –. È l’allenatore a dover scegliere come far giocare la squadra, è una sua responsabilità. Se Pioli ha deciso di puntare sulla difesa a tre, allora ci si può aspettare questo assetto. Anche perché, rispetto ad altri reparti, la difesa è l’unica zona che non ha subito cambiamenti durante l’estate. Forse perché alcuni giocatori potrebbero avere difficoltà in una linea a quattro. Davanti invece c’è molta varietà: le soluzioni non mancano. Ma ciò che conta davvero è trovare un’identità precisa e portarla avanti nel tempo”.

Infine, un commento su Gosens e Dodô, esterni che in molti considerano tra i più forti del campionato.

“Sono due giocatori che mi piacciono molto – ha ammesso Serena –. Possono giocare sia in un centrocampo a cinque che in una linea a quattro, hanno le caratteristiche fisiche e tecniche per adattarsi. Da quinti possono spingere di più, ma in ogni caso sugli esterni la Fiorentina è ben coperta”.