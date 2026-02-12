12 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:03

Serena: “La retroguardia della Fiorentina è troppo fragile, Rugani darà equilibrio ed esperienza”

Serena: “La retroguardia della Fiorentina è troppo fragile, Rugani darà equilibrio ed esperienza”

12 Febbraio · 15:59

Le dichiarazioni dell'ex Viola, Michele Serena, sul momento difficile in cui è entrata la squadra di Vanoli

L’ex terzino Viola Michele Serena è intervenuto a Radio FirenzeViola“La Fiorentina è altalenante, manca di continuità di risultati. Sembrava avesse trovato la quadra invece è tornata ad essere in difficoltà. Sarà dura fino alla fine. Condivido le parole di Paratici in cui dice che non è una situazione che si risolve in poche partite e che bisogna mettere la testa nel carrarmato. Se vediamo bene ogni domenica una/due squadre che sono invischiate anch’esse nella lotta salvezza riescono a battere un colpo, vedi il Lecce con l’Udinese. Serve che la Fiorentina trovi la chiave per battere dei colpi, delle vittorie. Anche perché la Fiorentina è forte”.

Sulla fase difensiva: “Ogni volta la Fiorentina dà proprio l’impressione di prendere gol. Ci sono troppi errori difensivi, anche singoli. Ben venga l’acquisto di Rugani, è molto sottovalutato, ha l’età e l’esperienza giusta. Può dare una grande mano”.

Su Gosens: “Anno scorso tutti sono stati protagonisti in positivo, quest’anno molti lo sono in negativo. Io continua a dire che sono due terzini, ci metto anche Parisi, che possono garantire una buona mole di sostanza, anche se per adesso è mancata”. 

