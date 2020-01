Michele Serena, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto per parlare della situazione che sta vivendo la squadra viola all’emittente Radio Sportiva. Questo ciò che ha detto: “La nuova proprietà capitanata da Rocco Commisso ha la forza economica, la voglia e la capacità manageriale per uscire fuori dalla situazion. Mi fa tristezza vedere i viola e la Sampdoria giùnelle zone basse”