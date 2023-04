Serena esalta Biraghi: “Giocatore di assoluto livello. Ha tutto, garantisce qualità e quantità”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Michele Serena, ha parlato dei temi caldi in casa Fiorentina, soffermandosi anche su capitan Cristiano Biraghi elogiandone le sue qualità “A me è sempre piaciuto il ragazzo, ne ho sempre parlato in termini positivi. Ha tutto: piede, corsa. A volte nascono dei comporti un po’ conflittuali, però Cristiano è un giocatore di assoluto livello che garantisce qualità e quantità”.