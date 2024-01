Serena: “Parisi? Un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere. Le grandi squadre si vedono dalla difesa”

Ha parlato cosi, ai microfoni di Radio Bruno l’ex difensore di Inter e Fiorentina, Michele Serena sul terzino gigliato Fabiano Parisi che contro l’Inter giocherà titolare al posto dello squalificato Cristiano Biraghi:

“E’ un ottimo calciatore, lo dissi quando venne preso all’inizio della stagione, la Fiorentina può dormire sogni tranquilli li a sinistra perché ha due ottimi calciatori, due ottimi terzini, Parisi soprattutto che ha la possibilità , e l’abbiamo visto anche in qualche circostanze questa stagione, di dare all’allenatore la possibilità di schierarlo anche davanti e al posto di Biraghi per varie esigenze come qualche infortunio di troppo, è per cui un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere perché da delle soluzioni , ottima corsa, ottimo piede. Il ragazzo alla prima esperienza, in un club forte, in confronto all’Empoli, i tifosi non me ne vogliano, ci vuole anche un periodo di adattamento ma ha grandissime qualità, è un ragazzo molto interessante.”

Poi parla del gioco della fase difensiva della Fiorentina e del cambiamento del gioco di Mr. Vincenzo Italiano: ” I campionati e i trofei si vincono con la miglior difesa, non con il miglior attacco, squadre come la Juventus e l’Inter hanno subito 12 e 10 gol, infatti sono le prime della classe, le grandi squadre si vedono più dai pochi gol che subiscono che dai tanti gol che si possono fare.”

Infine alla domanda “Anche se il gioco di Italiano è un po’ bruttino, per lei è un segno buono?” risponde: “Assolutamente si, prima le fondamenta, poi tutto il resto. Domani mi aspetto una bella partita, con una cornice di pubblico stupenda.”

