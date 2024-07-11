Serena: "Prendere solo Kean non è sufficiente. Fino ad ora ha vissuto di rendita, ora deve dimostrare"

L'ex difensore viola è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Kean? Penso possa iniziare una nuova fase della sua carriera

L'ex difensore Michele Serena è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, toccando diversi temi caldi di casa Fiorentina. Le sue parole:

"Palladino ha già fatto vedere delle cose buone in questo anno e mezzo. È un ottimo profilo, l'ideale per portare avanti un certo tipo di lavoro che ha fatto da Italiano. Kean? Aspettiamo che esploda e ci faccia vedere le sue qualità. Penso possa iniziare una nuova fase della sua carriera, perché forse ha vissuto un po' di rendita ed ora deve guadagnarsi la possibilità di competere ad alti livelli attraverso le prestazioni. Le qualità il ragazzo le ha.

Sulla difesa? Palladino ha giocato sia a 3 che a 4, per cui secondo me sono due soluzioni valide. Di centrali ce ne vogliono almeno 5 se giocano a 3, se giocano a 2 ne servono 4. Qualcosa dietro devono fare, ma anche davanti perché solo Kean non è sufficiente. Il salto di qualità te lo fanno fare gli attaccanti.

Valentini? Abbiamo tanti esempi di calciatori che vengono da fuori e trovano difficoltà, e noi siamo maestri nel non aspettarli. Adesso lo scouting è a livello mondiale, per cui se hanno inquadrato questo giocatori allora avranno le loro motivazioni. Manca qualcosa, noi dobbiamo dargli il tempo necessario per potersi esprimersi".

QUANTI AFFARI NEGLI ANNI TRA FIORENTINA E JUVENTUS, KEAN È IL 5° PER COSTO DEL CARTELLINO DAVANTI A BAGGIO

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