Quanti affari negli anni tra Fiorentina e Juventus, Kean è il 5° per costo del cartellino davanti a Baggio

Nonostante le rivalità Fiorentina e Juventus sono ottime amiche in affari, l'operazione più importante è stata quella di Vlahovic

Nonostante la rivalità tra le tifoserie e gli screzi avvenuti negli anni tra Rocco Commisso e la proprietà della Juventus le due società sono amiche negli affari e nel corso delle varie sessioni di calciomercato hanno concluso e effettuato diverse compravendite di calciatori. La maggior parte molto dolorose per i tifosi della Fiorentina che si sono visti strappare dalla società rivale i loro beniamini e i giocatori più rappresentativi come Chiesa, Vlahovic e Bernardeschi che occupano le prima 3 posizioni per gli affari più onoresi avendo portato in dote alla Fiorentina 180 milioni di euro. Altro capitolo ancor più doloroso fu la cessione di Roberto Baggio che aprì una vera e proprio guerriglia a Firenze, il suo passaggio avvenne per 13 milioni di Euro. Altri affari invece hanno fatto gioire i tifosi viola come la cessione per 25 milioni di Felipe Melo o l'acquisto di Adrian Mutu per appena 8 milioni. Kean è la quinta operazione più onerosa di sempre tra le due società e ci auguriamo che possa rientrare nella stessa categoria di Adrian Mutu

INGHILTERRA IN FINALE

https://www.labaroviola.com/euro-2024-linghilterra-e-in-finale-una-rasoiata-di-watkins-allo-scadere-condanna-lolanda/260310/