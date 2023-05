Serena: “Per la Fiorentina è il momento di alzare un trofeo. Tutta Firenze spingerà i viola all’Olimpico”

Intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, Michele Serena, ha così parlato in vista della finale di Coppa Italia di questa sera tra Fiorentina e Inter: “Stagione di Biraghi? Come tutta la Fiorentina ha pagato un po’ l’inizio difficile, l’annata però per me è stata positiva sia per lui che per i viola. La squadra di Italiano è arrivata ad un punto in cui deve iniziare a portare a casa qualche trofeo. Per chi tiferò stasera? Sono diviso a metà, ma avendo il figlio tifoso viola sarò più dalla parte della Fiorentina. L’Interspero invece che vinca la Champions League. Stasera so già che all’Olimpico ci sarà tutta la citta di Firenze a spingere la squadra”.