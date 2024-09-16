Serena: "La Fiorentina rivelazione?, mi sto un pò ricredendo. Gudmundsson può cambiare tanto"

Ho rivisto adesso un po' il mio pensiero, tuttavia resta in sospeso perché con l’islandese in campo, la Fiorentina, può diventare davvero una squadra molto interessante

Una Fiorentina outsider e rivelazione in questa nuova stagione calcistica. Così la pensava l'ex attaccante di Inter e Juventus, Aldo Serena. Alla luce dell'inizio del campionato, lo stesso Serena ha rettificato la sua posizione sulla viola, riguardo alla posizione finale della Fiorentina in campionato.

Questa Fiorentina pensi possa essere una rivelazione a fine campionato?: “Una rivelazione? Prima dell’inizio della stagione avrei detto la viola, ha detto a News.Superscommesse.it, perché Palladino ha idee di gioco interessanti e allo stesso tempo, moderne e concrete. Con una campagna acquisti importante, che ha garantito in attacco un parco giocatori di assoluto valore, in attesa di poterci gustare Gudmundsson che ancora come tutti sappiamo è fuori".

Ha concluso l'intervista affermando: "Ho rivisto adesso un po' il mio pensiero, tuttavia resta in sospeso perché con l’islandese in campo, la Fiorentina, può diventare davvero una squadra molto interessante e sicuramente più pericolosa. Come rivelazione, anche il Torino è da considerare interessante, magari nella parte finale delle posizioni europee”.