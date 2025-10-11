11 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:57

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Serena: “Kean e Retegui funzionano alla grande, sono come la coppia granata Pulici-Graziani”

Rassegna Stampa

Serena: “Kean e Retegui funzionano alla grande, sono come la coppia granata Pulici-Graziani”

Mirko Carmignani

11 Ottobre · 13:32

Aggiornamento: 11 Ottobre 2025 · 13:32

TAG:

ItaliaKeanReteguiSerena

Condividi:

di

L'ex attaccante ha parlato della nuova coppia offensiva azzurra e a chi gli ricorda del passato in Serie A

A Tuttosport ha parlato l’ex attaccante e commentatore Aldo Serena per parlare di Kean e di Retegui: “Per la Nazionale sono perfetti perché si trovano molto bene e hanno il desiderio di cercarsi che è importante per due giocatori offensivi. Retegui sa giocare il pallone e la tiene con carattere mentre Kean è abile a ruotargli intorno per creare degli spazi buoni sia per il compagno che per sé stesso, in più sono entrambi fisici e sanno essere micidiali in area di rigore. Due attaccanti forti che ci daranno una grande mano perché ora bisogna fare gol senza pensare solo alla difesa.”

Sul paragone del passato: “Kean e Retegui mi ricordano la coppia del Torino Pulici e Graziani perché Ciccio era un toro vero che lottava tanto e sapeva andare in profondità come fa il bomber viola. Mentre Pulici ricorda Retegui.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio