Falcinelli, conferma del prestito o addio? Fiorentina convinta a metà, può tornare in Emilia...

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma sulla situazione di Diego Falcinelli: il d.g. viola Pantaleo Corvino può mantenere il prestito fino a giugno 2019 (con riscatto a 8 milioni) di Dieg...

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma sulla situazione di Diego Falcinelli: il d.g. viola Pantaleo Corvino può mantenere il prestito fino a giugno 2019 (con riscatto a 8 milioni) di Diego Falcinelli dal Sassuolo, ma è possibile che la punta faccia ritorno in Emilia, per poi ripartire verso altri lidi: per lui si parla di offerte dalla serie A e dall'estero.