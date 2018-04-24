Ag. Falcinelli: "Diego vuole rimanere a Firenze e giocare di piú, col Napoli partita spettacolare"
Patrick Bastianelli, agente dell'attaccante viola Diego Falcinelli, ha parlato ai microfoni di Radio CRC del futuro del suo assistito. Queste le sue parole
A cura di Redazione Labaroviola
24 aprile 2018 14:12
Patrick Bastianelli, agente dell'attaccante viola Diego Falcinelli, ha parlato ai microfoni di Radio CRC del futuro del suo assistito. Queste le sue parole: "Diego non sta giocando tanto con la Fiorentina, ma non è interessato ad andare a giocare altrove. Il suo obiettivo è giocare il più a lungo possibile e guadagnarsi un posto importante qui a Firenze. La Fiorentina ha avuto un piccolo calo fisico dopo le tante vittorie consecutive e contro il Napoli sarà una partita difficilissima, ma molto spettacolare".