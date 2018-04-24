Ag. Falcinelli: "Diego vuole rimanere a Firenze e giocare di piú, col Napoli partita spettacolare"

Patrick Bastianelli, agente dell'attaccante viola Diego Falcinelli, ha parlato ai microfoni di Radio CRC del futuro del suo assistito. Queste le sue parole

Patrick Bastianelli, agente dell'attaccante viola Diego Falcinelli, ha parlato ai microfoni di Radio CRC del futuro del suo assistito. Queste le sue parole: "Diego non sta giocando tanto con la Fiorentina, ma non è interessato ad andare a giocare altrove. Il suo obiettivo è giocare il più a lungo possibile e guadagnarsi un posto importante qui a Firenze. La Fiorentina ha avuto un piccolo calo fisico dopo le tante vittorie consecutive e contro il Napoli sarà una partita difficilissima, ma molto spettacolare".