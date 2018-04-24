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Ag. Falcinelli: "Diego vuole rimanere a Firenze e giocare di piú, col Napoli partita spettacolare"

Patrick Bastianelli, agente dell'attaccante viola Diego Falcinelli, ha parlato ai microfoni di Radio CRC del futuro del suo assistito. Queste le sue parole

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 aprile 2018 14:12
Ag. Falcinelli: "Diego vuole rimanere a Firenze e giocare di piú, col Napoli partita spettacolare" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Falcinelli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Falcinelli
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Patrick Bastianelli, agente dell'attaccante viola Diego Falcinelli, ha parlato ai microfoni di Radio CRC del futuro del suo assistito. Queste le sue parole: "Diego non sta giocando tanto con la Fiorentina, ma non è interessato ad andare a giocare altrove. Il suo obiettivo è giocare il più a lungo possibile e guadagnarsi un posto importante qui a Firenze. La Fiorentina ha avuto un piccolo calo fisico dopo le tante vittorie consecutive e contro il Napoli sarà una partita difficilissima, ma molto spettacolare".

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