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La Repubblica, per Falcinelli niente di grave. Ad Udine altra chance con Simeone?

Sulle pagine odierne de La Repubblica si parla del neo acquisto Diego Falcinelli. Il giocatore uscito in barella nella gara interna contro il Chievo Verona per una distorsione alla caviglia, dovrebbe...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
28 febbraio 2018 09:27
La Repubblica, per Falcinelli niente di grave. Ad Udine altra chance con Simeone? - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Sulle pagine odierne de La Repubblica si parla del neo acquisto Diego Falcinelli. Il giocatore uscito in barella nella gara interna contro il Chievo Verona per una distorsione alla caviglia, dovrebbe essere pronto per giocare anche ad Udine. Non dovrebbe dunque essere niente di grave per l’ex giocatore del Sassuolo che potrebbe affiancare nuovamente Simeone in attacco. Entrambi cercano il goal da tempo, magari giocando insieme può arrivare più rapidamente. Se lo augura Pioli, e soprattutto compagni e tifosi...

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