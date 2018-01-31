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Gautieri: "Falcinelli è un professionista serio e può anche giocare assieme a Simeone"

Carmine Gautieri è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Falcinelli può giocare attaccante esterno o prima punta in vari sistemi di gioco, è molto duttile nel reparto avanzato. Può giocare insieme a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 gennaio 2018 19:07
Gautieri: "Falcinelli è un professionista serio e può anche giocare assieme a Simeone" -
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Carmine Gautieri è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Falcinelli può giocare attaccante esterno o prima punta in vari sistemi di gioco, è molto duttile nel reparto avanzato. Può giocare insieme a Simeone, perché uno è più da area di rigore e l’altro invece capace di svariare. È un professionista serio e maturo, può dare tante soddisfazioni ai tifosi viola".

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