Falcinelli, infortunio più grave del previsto: le condizioni. Chiesa non preoccupa...
Come sottolinea la Gazzetta Dello Sport, Federico Chiesa, è dovuto uscire dopo un fallo cattivo di Meggiorini, ma nessuno in casa viola è preoccupato. La botta è stata forte, ma non dovrebbe causare p...
A cura di Redazione Labaroviola
26 febbraio 2018 09:53
Come sottolinea la Gazzetta Dello Sport, Federico Chiesa, è dovuto uscire dopo un fallo cattivo di Meggiorini, ma nessuno in casa viola è preoccupato. La botta è stata forte, ma non dovrebbe causare problemi. Desta maggiore attenzione invece la caviglia di Falcinelli, con l’attaccante uscito anzi tempo causa distorsione. Tra oggi e domani gli approfondimenti del caso. Tuttavia, secondo La Nazione, Falcinelli dovrebbe non essere disponibile per le sfide contro l’Udinese e il Benevento.