Falcinelli, infortunio più grave del previsto: le condizioni. Chiesa non preoccupa...

Come sottolinea la Gazzetta Dello Sport, Federico Chiesa, è dovuto uscire dopo un fallo cattivo di Meggiorini, ma nessuno in casa viola è preoccupato. La botta è stata forte, ma non dovrebbe causare p...

A cura di Redazione Labaroviola 26 febbraio 2018 09:53

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