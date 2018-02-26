Labaro Viola

Falcinelli, infortunio più grave del previsto: le condizioni. Chiesa non preoccupa...

Come sottolinea la Gazzetta Dello Sport, Federico Chiesa, è dovuto uscire dopo un fallo cattivo di Meggiorini, ma nessuno in casa viola è preoccupato. La botta è stata forte, ma non dovrebbe causare p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 febbraio 2018 09:53
Falcinelli, infortunio più grave del previsto: le condizioni. Chiesa non preoccupa... -
Rassegna Stampa
Chiesa
Falcinelli
Condividi

Come sottolinea la Gazzetta Dello Sport, Federico Chiesa, è dovuto uscire dopo un fallo cattivo di Meggiorini, ma nessuno in casa viola è preoccupato. La botta è stata forte, ma non dovrebbe causare problemi. Desta maggiore attenzione invece la caviglia di Falcinelli, con l’attaccante uscito anzi tempo causa distorsione. Tra oggi e domani gli approfondimenti del caso. Tuttavia, secondo La Nazione, Falcinelli dovrebbe non essere disponibile per le sfide contro l’Udinese e il Benevento.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok