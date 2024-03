Ceferin (UEFA): “Il calcio non può basarsi sui privilegi, ma solo sul merito sportivo”

Intervenuto durante un incontro istituzionale a Coimbra, in Portogallo, il presidente dell’Uefa non ha risparmiato un altro attacco al progetto Superlega:

“Dobbiamo rimanere vigili di fronte alle minacce rappresentate ancora dai sostenitori della cosiddetta Superlega. Il merito sportivo è fondamentale, i campionati e le coppe nazionali devono essere l’unico modo di accedere alle competizioni europee per club. Il calcio non può basarsi sui privilegi. L’UEFA continuerà a preoccuparsi di tutti i club e non solo di quelli dell’elite, così come dei tifosi, dei giocatori, delle leghe professionistiche e del calcio amatoriale” Lo riporta eurosport.it

