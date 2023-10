Pochi minuti fa è avvenuto lo scambio di doni tra la Fiorentina e le varie autorità presenti per l’inaugurazione del Viola Park. In particolare il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha dato in dono al presidente della UEFA, Alexander Ceferin, la maglia storica del club Viola come è possibile vedere dalle immagini.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE DELLA FIORENTINA IN CONFERENZA STAMPA