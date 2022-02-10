La sovrintendenza di Pessina esclusa sul Franchi, potrà dare solo un parere. Decisione spetta a Roma

Per la realizzazione del nuovo Franchi il parere di Pessina non sarà vincolante, la decisione spetta al ministero dei Beni Culturali

Come scrive il Corriere Fiorentino, sarà il ministero dei Beni Culturali e non la sovrintendenza a decidere se dare l'okay o meno al progetto del nuovo Franchi. Al soprintentende Andrea Pessina potrà essere chiesto soltanto un parere e nemmeno vincolante, che al quotidiano rivela: "A noi potrà essere chiesta un'istruttoria ma la decisione finale spetta agli uffici del ministero. Anche per questo certe discussioni recenti mi hanno sorpreso". Ma non finisce qui dopo il Franchi il sindaco Nardella punta ad altri fondi per la riqualificazione dell'intera area di Campo di Marte.

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