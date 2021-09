Ibrahimovic lotta contro il suo fisico: “Ho un problema al tendine d’achille”

Zlatan Ibrahimovic, assente nella sconfitta del Milan in Champions League ad Anfield, alla presentazione dei risultati della “Mind the gum”, integratore di cui è testimonial, si è raccontato:

“Lavoro giorno per giorno, ho un problema al tendine d’achille. Non voglio fare dentro e fuori dal campo come l’anno scorso saltando tante partite, ascolto il mio fisico, lavoro troppo perchè mi piace soffrire ma non penso di essere Superman. Con gli anni ho capito che l’aspetto mentale è fondamentale, la testa c’è ed è più forte del fisico, le due cose non vanno sempre d’accordo ma ci proviamo”

Il fenomeno svedese si sofferma anche sul suo Milan e sulla partita di ieri a Liverpool:

“Ieri per molti compagni era la prima partita in Champions, ora sanno cosa devono fare e hanno capito cosa ci vuole per migliorare il piazzamento dello scorso anno. Serve ancora qualcosa per arrivare primi, la squadra ha fame, lavorano ogni giorno per migliorare e tutti, anche i nuovi arrivati hanno la mentalità giusta”

Chiude l’intervista parlando della Superlega:

”Hanno sbagliato a priori, dovevano interpellare noi giocatori, siamo noi che scendiamo in campo”

Commisso: “Vlahovic? Non prometto cose che non posso mantenere”