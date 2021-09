Commisso: “Futuro Vlahovic? Non faccio promesse che non posso mantenere”

“Il Bagno a Ripoli è una squadra affiliata alla Fiorentina – ha detto Rocco Commisso a Bagno a Ripoli -. Spero di vedere un giorno qualcuno di questi ragazzi in viola. Al Viola Park più campi come questo. Ricordo quando nel 2019 il sindaco Casini venne all’Hotel Lucchesi per parlarmi del centro sportivo. Ora deve mantenere la parola. Restyling Franchi? Con i suoi soldi Nardella fa quello che vuole. Vlahovic è un bravo ragazzo ma non faccio promesse che non posso mantenere”.

