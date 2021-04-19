Corvino: "La Superlega è una stortura. Il calcio è partecipazione di tutti quanti"

Si possono fare dei cambiamenti, ma non stravolgere tutto. Analizzando bene, molti di questi club hanno dei debiti

Pantaleo Corvino, ex direttore sportivo della Fiorentina, a TMW fa una sua analisi sulla notizia della Superlega:

"Nello sport non dovrebbero esserci distinzioni di questo genere tra ricchi e poveri. La Superlega è una stortura perché il calcio è partecipazione di tutti, non solo di chi può vincere. Lo sport deve accomunare. Le discriminazioni economiche, ci sono sempre state, ma il calcio è bello anche perché Davide ha saputo vincere contro Golia.

Vedo inoltre che queste squadre che fanno parte della Superlega si sono autoproclamate e questo mi puzza un pò. Non sono state elette da altri e questo fa riflettere. Analizzando bene la cosa, molti club che ne fanno parte, hanno debiti. Non vorrei che questo fosse uno dei motivi per creare questa competizione, magari per risolvere con un solo colpo i loro guai economici come si usa fare a volte con le plusvalenze, ma senza estinguere la causa. Nei tanti anni di storia, il calcio ha dato tante soddisfazioni, emozioni e piaceri, proprio perché figlio della passione. E allora perché modificarlo totalmente. Si possono fare correzioni, ma non stravolgerlo radicalmente".

BAIANO: "PENSO CHE LA FIORENTINA SI SALVERÀ. IL VERONA NON È MAI FACILE DA AFFRONTARE"

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